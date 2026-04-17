Balıkesir'de bir işletmeye açılan ateş sonucu yan dükkanda yemek yerken vurulan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hukuk Bölümü Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz, Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen tören ile anıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, faillerin yakalanmasının içlerini rahatlatmadığını ifade ederek, bataklığı kurutmak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Balıkesir Üniversitesi, şehirde dün yaşanan ve Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz'ın ölümü ile sonuçlanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Semih Kaçmaz'ın cenazesi Kayseri'ye gönderilirken, Balıkesir'de de anma programı düzenlendi.

Duaların okunduğu programda konuşan Rektör Yücel Oğurlu, 'Değerli akademisyenler, öğrenciler, hepimizin başı sağ olsun. Yani hakikaten konuşmanın çok zor olduğu bir zaman. Kelimeler hakikaten kifayetsiz. Çok değerli bir insan, en azından bedenen, serseri kurşunlarla göç edip gitmiş oldu. Ama biz inanıyoruz ki bu bir geçiş. Biz ruhun ebedi olduğuna inanıyoruz. İnancımız gereği onun ruhu sonsuz bir aleme geçti. Orada hep birlikte yeniden buluşacağız diye inanıyoruz buna. Samimi olarak inanıyoruz. Yeri doldurulmayacak bir boşluk bıraktı. Ben, sizler kadar yakinen çalışmadım kendisiyle ama sempozyumlardaki gayretini görüyordum, koşturmasını görüyordum. Samimiyetiyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla dikkat çekiyordu. Şimdi arkada altı ay önce henüz evlenmiş olduğu, gözü yaşlı bir eş, anne, baba, arkadaşlar dostlar bırakmış oldu. Failler yakalandı. Bu sabah itibarıyla fakat bu bize sadece geçici bir şey. Yani çok da teselli etmiyor bizi. Bizim buradan çıkartmamız gereken ders şu. Bu faillerin oluştuğu bataklığı kurutmaya yönelik bütün eğitimcilerimizin, hukukçularımızın, hepimizin çalışması lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Ben onu anlıyorum bundan' dedi.

Rektör Oğurlu'nun konuşması sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen törene; Semih Kaçmaz'ın eğitim arkadaşları, hocaları ve öğrencileri ile Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yasan katıldı.