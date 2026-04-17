Bursa'da, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 8 öğrenci için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yaşanan saldırı nedeniyle vatandaşlar ve eğitimciler, Bursa Ulu Camii'nde bir araya geldi. Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazında hayatını kaybedenler için dualar edilirken, programda duygusal anlar yaşandı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan eğitimciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle 'siber terör' tehlikesine dikkat çekti. Açıklamada, gençlerin dijital ortamda karşı karşıya kaldığı risklere vurgu yapılarak, bu tür olayların önüne geçilmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği ifade edildi. Eğitimciler, 'Gençlerin siber terörün etkisinden korunması gerekiyor. Devletimizin son zamanlarda bu tür olaylara karşı yaptığı çalışmalar memnuniyet verici. Ancak okullarda benzer olayların yaşanmaması adına daha fazla önlem alınmalı' dedi.

Açıklamada ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar kınanarak, hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler için başsağlığı dilekleri iletildi.