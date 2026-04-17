Karacabey Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki vizyon projelerine bir yenisini daha ekleyerek çocuk tiyatro ekibini kurdu. Yoğun katılımla gerçekleşen seçmelerin ardından belirlenen ekip, Genel Sanat Yönetmeni Ozan Arif Demirtaş öncülüğünde sahne çalışmalarına başladı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 'Sanatla büyüyen çocuklarımız, geleceğin özgüvenli ve bilinçli bireylerini oluşturacak' sözleriyle projeye verdikleri önemi vurguladı.

Karacabey Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek geleceğin sanatçılarını yetiştirecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Karacabey Belediyesi Karacabey Belediyesi, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Tiyatro Ekibi, seçmelerin tamamlanmasının ardından çalışmalarına resmen başladı.

Karacabey Belediyesi Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Arif Demirtaş öncülüğünde yürütülen çalışmalar, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı ve sahne sanatlarına erken yaşta ilgi duymalarını sağlamayı hedefliyor. Yoğun katılımla gerçekleştirilen seçmeler sonucunda belirlenen ekip, disiplinli bir eğitim süreciyle tiyatronun temel dinamiklerini öğrenerek sahneye hazırlanacak.

Proje kapsamında çocuklara yalnızca oyunculuk eğitimi verilmekle kalınmayacak; aynı zamanda diksiyon, beden dili kullanımı, özgüven geliştirme, ekip çalışması ve sahne disiplini gibi birçok alanda kapsamlı bir gelişim imkânı sunulacak. Alanında uzman Genel Sanat Yönetmeni Ozan Arif Demirtaş eşliğinde sürdürülecek çalışmalar, çocukların hem kişisel hem de sosyal becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada çocuklara ve gençlere yönelik kültür-sanat yatırımlarının önemine dikkat çekerek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sadece akademik değil, kültürel ve sanatsal anlamda da donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz Çocuk Tiyatro Ekibi ile onların özgüvenlerini artırmayı, kendilerini ifade edebilen bireyler olmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Sanatla büyüyen bir nesil, daha bilinçli ve daha güçlü bir toplumun temelini oluşturacaktır. Karacabey Belediyesi olarak kültür ve sanata yönelik projelerimizi artırarak sürdüreceğiz' diye konuştu.

Karacabey Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu anlamlı proje, ilçede sanata olan ilgiyi artırırken, çocukların sahne deneyimi kazanarak yeteneklerini keşfetmelerine de önemli katkı sağlayacak. Önümüzdeki süreçte çocuk tiyatro ekibinin hazırlayacağı oyunların Karacabeyli sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor.

Öte yandan Karacabey'de sanatın gelişimine ivme kazandıracak bu adım, hem aileler hem de sanat camiası tarafından memnuniyetle karşılanırken, çocukların sahnedeki yolculuğu şimdiden büyük bir heyecan uyandırıyor.