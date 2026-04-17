Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla atarak ters durdu: 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan rampasında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Osman K.(53) yönetimindeki 05 AES 118 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarparak takla attı. Ters duran araçtaki sürücü ve eşi Neriman K.(48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kapanan yol bölge Trafik ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.