Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, BTÜ Konuşmaları'nda Türkiye'nin havacılık yolculuğunu ve savunma sanayindeki dönüşümünü anlattı. Aslan, gençlere 'Kendi yerli ve milli hikâyenizi yazın, bağımsızlık ancak böyle mümkündür' mesajı verdi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından her çarşamba günü düzenlenen 'BTÜ Konuşmaları'nın konuğu, TUSAŞ Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Arslan, 'Bağımsızlık Yolculuğu: Teknoloji, İnsan ve Anlam' başlıklı konuşmasında havacılığın tarihi gelişiminden Türkiye'nin savunma sanayindeki hamlelerine, gençlerden beklentilerden hayatın anlamına uzanan değerlendirme yaptı. Havacılığın insanlık için büyük bir anlam taşıdığı söyleyen Arslan, dünyada ve Türkiye'de havacılığın doğuş serüvenini aktardı. İnsanın uçma arzusunun özgürlükle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Yakup Arslan, 'İnsan havada olmayı, özgür olmayı her zaman hayal etti. Bu hayal, zaman içerisinde gerçeğe dönüştü ve bugün dev bir endüstri haline geldi' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin havacılık serüvenine ilişkin bilgiler paylaşan Arslan, bu alandaki öncü isimlere dikkat çekti. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ ve Özdemir Bayraktar gibi isimlerin önemli bir miras bıraktığını belirten Arslan, 'Geriye dönüp baktığımızda Türkiye aslında havacılıkta her zaman vardı ve önemli işler başardı' dedi.

Havacılık fikrinin 19. yüzyıla kadar uzandığını belirten Arslan, özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'nin savunma sanayinde ciddi bir ivme yakaladığını vurguladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin gelişim sürecine değinen Arslan, TUSAŞ'ın kurulmasının sadece bir hedef değil, 1973'lerde başlayan ''bağımsızlık ve boyunduruk altına girmeme'' iradesi olduğunu söyledi. Arslan, şirketin kurulduğu 1973 yılından itibaren geçirdiği dönüşümü şöyle anlattı:

'2005 yılıyla birlikte yerli ve milli savunma sanayii hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Bugüne baktığımızda sadece F-16 üreten bir yapıdan; ANKA, AKSUNGUR gibi özgün platformlar geliştiren bir yapıya dönüştük. TUSAŞ bugün uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uzay sistemleri dâhil olmak üzere birçok alanda üretim gerçekleştiriyor. Dünyada tüm bu ürünleri tek çatı altında üretebilen nadir şirketlerden biriyiz. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketleri arasında 47'nci sırada yer alıyoruz.'

Savunma sanayinin stratejik önemine dikkat çeken Arslan, 'Ne kadar güçlü olursanız, o kadar sağlam durursunuz. Savunma sanayiniz güçlü ise uluslararası masalarda söz hakkınız olur, yaptırım gücünüz artar' ifadelerini kullandı.

Bu gücün yalnızca askeri değil, toplumsal bir güven ve gurur kaynağı olduğunu da vurgulayan Aslan, 'Toplumsal olarak bir gururun parçası olmak ve kendimizi güvende hissetmek, güçlü bir savunma sanayii ile mümkün. Biz bunu başardık' şeklinde konuştu.

Gençlerden beklentilerini dile getiren Arslan, 'Sizlerden beklentimiz; yabancı dil, teknik bilgi, staj deneyimi ve teknolojiyi güncel şekilde kullanabilme becerilerini kazanmanız. Bunun yanında doğru iletişim, sosyal beceriler ve disiplinli çalışma da çok önemli. Ancak tüm bu yetkinliklerin ötesinde niyet ve karakter çok belirleyici. Niyetinizin, tutum ve davranışlarınızın samimiyeti; iyi insan olma motivasyonunuz en az diğer beceriler kadar kıymetli' dedi.

'Önemli olan iyi işlerin parçası olabilmek'

Konuşmasını 'anlam' kavramı üzerinden tamamlayan Arslan, bireysel ve toplumsal bağımsızlığın da altını çizerek şunları söyledi:

'Hayatın sonunda kendinize 'Ben bu dünyaya ne için geldim, hangi izleri bıraktım' diye soracaksınız. Önemli olan, iyi işlerin parçası olabilmek. Eğer kendi hikâyenizi yazmazsanız, başkalarının hikâyesinde yer alırsınız. Kendi yerli ve milli hikâyenizi yazdığınızda ise gerçek anlamda bağımsız olursunuz. Teknolojik bağımsızlığın yanında kültürel bağımsızlık da çok önemli. Sadece teknolojide değil, kültürel anlamda da kendi değerlerimizle var olmalı, kendi anlam dünyamızı inşa etmeliyiz.'

Yakup Arslan'ın konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında kahoot yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan'a plaket takdimi ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Yakup Arslan BTÜ programı kapsamında Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi'ni de ziyaret ederek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.