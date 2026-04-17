Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara sandık çağrısında bulunan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Bursa İl Temsilcisi Taner Çavuş, yaşanan gelişmeleri kimsenin görmemezlikten gelmemesi gerektiğini söyledi. Çavuş, 'Kendini Türk dostu ilan eden Rumen Radev'in, 240 kişilik listesine 16 tane Türk'ü seçilmeyecek sıraya yazması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile samimi dost olması, Türkiye ile sınırların kapatılması gerektiğini savunması Türk ve Müslüman soydaşlar tarafından unutulmamalıdır' dedi.

Bulgaristan'da hükümetlerin devamlılık sağlayamadığını ifade eden Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Bursa İl Temsilcisi Taner Çavuş, bu sebeple 19 Nisan'da yeniden sandığa gidileceğini, bu seçimin önem taşıdığını vurguladı. Çavuş, 'Bulgaristan'da son 5 yılda 10'uncu seçim yapılırken, Türkiye'deki sandık sayısı ise çok düştü. Son seçimde 168 sandıktan şu anda sandık sayısı 20'ye düştü. Hak ve Özgürlükler Hareketi, bu önergeye karşı çıkmasına rağmen parlamentoda yeterli güce sahip olamadığı için mecliste oylamayla sandık sayısı 20 ile sınırlandırıldı. Seçimin önemine bakıyorsak yeni bir siyasi parti meydana geldi. Bu siyasi parti eski cumhurbaşkanının kurduğu partidir. Fakat bu parti Türklerden oy isteyen parti. O partiye baktığımızda ne parti programı var, ne partinin milletvekili listelerinde Türklerin ve Pomakların seçilecek yerde olduğunu görüyoruz. Bu kişiler Türklerden oy isteyen kişidir. Fakat geçmişimize baktığımızda Türk düşmanı olan bu kişiye oy isteniyor. Türkiye'deki tabii ki sandık sayısının düşük olması çok büyük sıkıntı. Bu da insanların sandığa, sandıkta oyunu kullanabilmesi için saatlerce beklemek zorunda kalması ve tabii ki yeterince oy kullanamayacak' dedi.

En çok sandığın Türkiye'de Bursa'da olduğunu belirten Çavuş, 'Bursa'da 6 tane sandığımız var. 20 sandıktan 6 tanesi Bursa'da. Bizimki hedefimiz ne? Biz her zaman halkımız için varız. 35 yıldan beri var olan parti. Halkımızla birlikte, halkımız için çalışıyoruz. İşte birlikte güç doğar. Fakat bölmek, dış güçlerin bölmek istediği ve başardığı bir olay oldu. 49 milletvekili çıkardığımız partiden 17 milletvekilinin bizden ayrılmasıyla iki tane parti haline dönüştük. Diğer parti şu anda barajı geçemeyecek durumda. Barajı geçecek olan tek parti Halk ve Özgürlük Halk Hareketi'dir. Bulgaristan parlamentosunda 5 tane siyasi parti barajı aşıyor. Fakat 5 tane siyasi parti barajı aştığından dolayı tek başına iktidara hiçbir parti gelemeyecek. Koalisyon olmak zorunda. Fakat parti ve birbirinden anlaşamayan partiler, birbirlerinden nefret eden partiler. Türk dostu olduğunu söyleyen kişiler aslında Türk dostu değil. Türk ve Müslümanlara karşı zulmedenlerin yanında destek verenler. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanındaki şahıs yeni kurulan parti başkanıdır. Evet, listede 16 tane Türk oldu. Fakat hiçbir liste başı seçilecek yerde ne Türk var ne de Pomak vardır' diye konuştu.

Çavuş konuşmasını söyle sürdürdü;

'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanındaki İlerici Bulgaristan Koalisyonu'nun liderliğini üstlenen Rumen Radev, daha önceki konuşmalarında 'Türkiye ile sınırın kapatılması gerekiyor. Türkiye'deki seçmenler, oy kullanmaya gelmesin.' Ancak yeni bir oluşum olduğundan dolayı herkesin merakla beklediği kişi olarak öne çıkıyor. Bir kurtarıcı olarak görülebilir. Ancak bu kişi Türk düşmanıdır. İsrail ile samimi dostluğu ise Türkiye için milli bir tehdittir.'