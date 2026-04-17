Antalya'da düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, geçici ateşkesi kabul etmediklerini belirterek, 'Diplomasiyi tüketmek için diplomasinin kullanıldığı ve ardından yeniden savaş başlatıldığı bu kısır döngü sona ermeli. Bu, burada ve sonsuza dek bitmeli' dedi. Said Hatibzade, savaşın tamamen sona ermesi ve İran'ın toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi durumunda Hürmüz Boğazı için 'Barışın ve sükunetin boğazı olacaktır' ifadesini kullandı.

'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek' temasıyla 17-19 Nisan tarihleri arasında Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl beşinci kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2026) İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade açıklamalarda bulundu. Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun ilk gününde konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade bölgedeki ateşkes süreci, savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Bölgedeki bu savaşın bütünüyle sona erdirilmesi'

Düşmanlığın sona erdirilmesine son derece bağlı olduklarını belirten Said Hatibzade, 'Biz, bu düşmanlığın sona erdirilmesine son derece bağlıyız. Ve bizim baktığımız şey, bölgedeki bu savaşın bütünüyle sona erdirilmesidir. Bu da uzun yıllardır bizim politikamızdır. Pakistanlılarla ve Amerikalılarla ateşkesi kabul etmeleri yönünde görüştüğümüzde, bunun bölgenin her yerini kapsaması gerektiğini söyledik. Bu da Lübnan'dan Kızıldeniz'e kadar İran'ın bu savaşı sona erdirme konusunda ne derece kararlı olduğunu gösteriyor' diye konuştu.

'Geçici herhangi bir ateşkesi kabul etmiyoruz'

Geçici ateşkese karşı olduklarını ifade eden Said Hatibzade, 'Biz geçici herhangi bir ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için diplomasinin kullanıldığı ve ardından yeniden savaş başlatıldığı bu kısır döngü sona ermeli. Bu, burada ve sonsuza dek bitmeli. Şu anda Tahran'da devam eden müzakereler, Mareşal Asimoni'nin yürüttüğü arabuluculuk da tam olarak bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor' dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Said Hatibzade, 'Biliyorsunuz ki Hürmüz Boğazı İran'ın karasularındadır. İran topraklarının bir parçasıdır. Ancak İran'ın kararıyla binlerce yıldır açıktı. Amerikalılar ve İsrailliler İran'a karşı bu saldırganlığı başlatarak, tüm bölgeyi boğmaya, İran'ı boğmaya ve savaş ekonomisini boğmaya karar verdiler. Küresel ekonomi de bunun bedelini ödüyor. Buna onlar karar verdi. Bu, sebepsiz bir saldırganlıktı, sebepsiz bir savaştı ve Amerikalıların tercih ettiği bir savaştı. Bu savaşı neden başlattıkları sorusuna cevap vermek zorundalar' şeklinde konuştu.

'Yeni bir protokolün mutlaka benimsenmesi gerekir'

İran'ın sorumlu bir aktör olduğunu söyleyen Said Hatibzade 'İran son derece kararlı ve sorumlu bir aktördür. Ve biz bu boğazın sonsuza kadar açık kalmasına büyük önem veriyoruz. Ancak yeni bir protokolün mutlaka benimsenmesi gerekir. Yalnızca güvenlik nedeniyle değil, güvenli geçiş hedefleri ve aynı zamanda sahip olduğumuz çevresel kaygılar nedeniyle de ortaya çıkan bu yeni durum bunu gerektiriyor' ifadelerini kullandı.

'Barışın ve sükunetin boğazı olacaktır'

Savaşın tamamen sona ermesi ve İran'ın toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Said Hatibzade, 'Eğer bu savaş bir kez ve sonsuza dek sona ererse ve Amerikalılar son derece adil, dengeli ve hakkaniyetli olan şart ve şartları kabul etmeye karar verir, maksimalist pozisyonlarını terk eder ve sahadaki gerçekleri kabullenirse; yani hiç kimsenin uluslararası hukuku ihlal ederek başka bir ülkeye karşı saldırı başlatamayacağını, İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kabul ederse, o zaman size temin ederim ki Hürmüz Boğazı sonsuza kadar barışın ve sükunetin boğazı olacaktır' dedi.