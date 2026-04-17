Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33'üncü yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.'