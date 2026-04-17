Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Davut Boztaş başkanlığında yapılan 2026 yılı toplantısında, birliğin yıl içerisinde yürüteceği faaliyetler ele alındı. Toplantıda ayrıca birlik encümeni ile ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi.

Gündem kapsamında 2025 yılı kesin hesabı ile faaliyet raporu da meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu raporlar oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.