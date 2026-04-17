Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 8. Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon 85 bin 214 kişinin ziyaret ettiği Kayseri Kitap Fuarı'nın 8.'si düzenlenen tören ile açıldı. Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunan fuar alanında düzenlenen ve bu yıl merhum akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına ithaf edilen fuarda; yüzlerce yayınevi ve yazar ile milyonlarca eser yer alacak. Söyleşi ve imza günleriyle zenginleşecek program kapsamında, Türkiye'nin önde gelen edebiyatçıları Kayseri'de okurlarıyla buluşacak. Fuarın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, 'Bir tarafımız gerçekten buruk. Bir tarafımızda burada çocuklarımızı ve gençlerimizi gördüğümüz için de mutluyuz. Her yıl Kayseri'de büyük bir coşku ile gerçekleştirilen kitap fuarında 10 günlük süre içerisinde evlatlarımızı bilgiye ve ilme ulaşması için bekliyoruz. Bizde tanıklık ediyoruz. Kayseri'miz her zaman güzelliklere layık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

'Biz birlikte anlam ifade ederiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, 'Biz birlikte bir anlam ifade ederiz. Bunun hep bilincindeyiz. Geçen sene arzu ettiğimiz seviyede kitap fuarını yapamamıştık. Bu sene hem 23 Nisan haftasında çocuklarımızla buluşmak hem de gençlerimizi buluşturmak amacıyla okuyan ve okutan şehir Kayseri'mize en güzel projeyi hayata geçirmek üzere çalışma başlattık. Sun Fuarcılığa teşekkür ediyorum. Yükümüzü aldılar. Şehrimize yapılan bu hizmette belediyemize de fazla yük getirmeden bu çalışmayı yaptı. Amacımız şehrimizde yazarlarımızla, yayınevlerimizle kitapsever dostlarımızı buluşturmak ve uygun şartlarda temin etmelerini sağlamak. Her zaman daha iyisini yapma yönünde irade göstermeye gayret ediyoruz. Geçen sene 1 milyon civarında ziyaretçimiz olduğunu hatırlatıyorum. Bu sene de o rakamı egale edeceğimizi düşünüyorum. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta arzu etmediğimiz olayı de lanetliyoruz. Gençlerimize sahip çıkmak, onları gerçek manada okuyan, okutan, bilimle buluşturan, kafe köşelerinden spor ve kitap vasıtasıyla onları buluşturmak amacıyla çalışmalarımıza daha da önem vermemiz gerektiğini hatırlatıyorum' ifadelerini kullandı.

'Şehrimize büyük bir hizmet'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, 'Şehrimize büyük bir hizmet. Türkiye'de hiçbir yerde yapılmazken Kayseri'de böylesine bir manalı bir haftada yapılması daha da önem taşıyor. İnşallah daha çok okuyan, daha çok düşünen bir şehre doğru girişimizin bir adımıdır. Büyükşehir belediyemizi ve valiliğimiz çok büyük gayretler ile muhteşem fuarı organize ediyorlar. Her yılda ziyaretçi sayısı artıyor. Bu şehrimiz açısından sevindirici bir gelişme. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Çocuklarımızı spor yaparken ve sanatla uğraşırken görmek çok mutlu edici'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, 'Ülkece yaşadığımız menfur saldırıdan dolayı çok hüzünlüyüz. Sürekli çocuklarımızın spor salonlarına, sanat salonlarına, kitap fuarlarına, bilim yuvalarına yakışacağını, onların olması gereken yerin buraların olduğunu söylüyorduk. Gerçekten yavrularımızın olması gereken yerler kitap kokuları ile beraber kitapları karıştırırken yaşadıkları anı görmek dünyanın en büyük mutluluğu. Onları spor yaparken ve sanatla uğraşırken görmek gerçekten çok mutlu edici' diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantları ziyaret eden protokol, yazarlar ile görüştü.