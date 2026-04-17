Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, gençlerin kararlılığı ve taşıdığı umudun Türkiye'nin geleceği için en güçlü güvence olduğunu vurgulayarak, 'Gençlerimizde gördüğüm umut ve kararlılık, ülkemizin geleceğine dair en büyük güvencemizdir' dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen 'İş Hayatı, Girişimcilik ve Kariyer' söyleşisinde üniversite öğrencileriyle buluştu. 6 Şubat depremlerinin en ağır etkilerinin hissedildiği bölgelerden biri olan İslahiye'de gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ardıç, zorlu süreçlere rağmen gençlerin ortaya koyduğu azim ve kararlılığın geleceğe dair umutları güçlendirdiğini belirtti.

Konuşmasında kendi iş hayatı tecrübelerinden de örnekler paylaşan Ardıç, başarının temelinde erken yaşta üstlenilen sorumluluk, azim ve kararlılığın bulunduğunu ifade etti. Girişimciliğin yalnızca bir iş kurmak olmadığını vurgulayan Ardıç, ihtiyaçları doğru okuyarak çözüm üretmenin ve cesaretle adım atmanın önemine dikkat çekti.

Sanayinin bir ülkenin bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınması açısından kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Ardıç, üretim gücünün artırılmasının Türkiye'nin geleceği açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Dünyada hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Ardıç, teknolojinin ve yapay zekanın iş hayatını köklü şekilde değiştirdiğini vurgulayarak, bu yeni dönemde kendini geliştiren ve değişime uyum sağlayan bireylerin öne çıkacağını ifade etti. Ardıç, 'Yapay zeka hazırlıklı olanlar için büyük bir fırsat, hazırlıksız olanlar için ise ciddi bir tehdittir' ifadelerinde bulundu.

Küresel rekabette fark oluşturmanın yolunun katma değerli üretim ve markalaşmadan geçtiğini dile getiren Ardıç, 'Ürün üretmek sizi ayakta tutar, ama marka üretmek sizi dünyaya taşır' diye konuştu.

'Herkesin yaptığı şeyi yaparsanız, herkes kadar olursunuz'

Ardıç, gençlere kendilerini sürekli geliştirmeleri, değişime açık olmaları ve farklı düşünerek değer üretmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:

'Herkesin yaptığı şeyi yaparsanız, herkes kadar olursunuz. Fark oluşturmak için farklı düşünmek zorundasınız. Kendinizi sürekli geliştirin, değişime açık olun. Çünkü bu yeni dönemde öne çıkacak olanlar öğrenen, kendini yenileyen ve cesaretle adım atanlar olacaktır.'

Ardıç, iş hayatında güvenilir olmanın, bir alanda derinleşmenin, cesaretle risk alabilmenin ve hatalardan ders çıkarmanın önemine de değindi. Başarıya giden yolda sabır, disiplin ve azmin belirleyici olduğunu kaydeden Ardıç, 'Kendinize yatırım yapın. Güvenilir olun. Her şeyi biraz bilin ama bir şeyi çok iyi bilin. Başarısızlık sizi bitirmez, başarısızlıktan hiçbir şey öğrenmemek sizi bitirir. Bu ülkenin en büyük sermayesi sizlersiniz' şeklinde konuştu.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden olan İslahiye'de gençlerle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Ardıç, yaşanan büyük felaketin ardından ortaya çıkan dayanışma ruhuna dikkat çekti.

'Gençlerimizde gördüğüm umut ve kararlılık, ülkemizin geleceğine dair en büyük güvencemizdir'

Ardıç, gençlerin Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en önemli güç olduğunu belirterek, 'Bu toprakların en büyük gücü, her zorluktan sonra yeniden ayağa kalkabilen insanıdır. Bugün burada gençlerimizde gördüğüm umut ve kararlılık, ülkemizin geleceğine dair en büyük güvencemizdir' diye konuştu.

Programın sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Ardıç, gençlerle bir araya gelmenin kendisine büyük motivasyon verdiğini belirtti.