Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin havaya ateş açmasıyla son buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Mahallesi Beşiktaş Meydanı'nda yaşandı. Yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Polisin zamanında müdahalesiyle olay kontrol altına alınarak muhtemel bir can kaybının önüne geçildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.