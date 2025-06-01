Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve öğretim üyeleri, "Semahlar ve Deyişler" konseri gerçekleştirdi.

Ahmet Aslan Kongre Merkezi’nde Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Elif Bektaş’ın şefliğinde, Dr. Öğretim Üyesi Caner Bektaş tarafından düzenlenen konserde, Alevi-Bektaşi geleneğine ait ritüel ve bu ritüele ait repertuvar büyük bir saygı ve hassasiyetle icra edildi.

Konserin özel konuğu olarak, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi ve ülkemizin önde gelen kaval icracılarından Doç. Dr. Aytunç Aydın sahne aldı.

Alevi ve Bektaşi geleneğinin en özgün örnekleri dinleyicilerle buluştu. Aynı zamanda Öğretim Elemanı Kibar Akgün tarafından çalıştırılan öğrencilerin sahnede sergilediği semah gösterisi büyük beğeni topladı.

Konservatuvarın genç yetenekleri ile deneyimli öğretim üyelerinin ortak performansı, katılımcılardan beğeni topladı. Bu tür etkinliklerin, geleneksel müziğin genç kuşaklara aktarılması ve yaşatılması açısından önemli bir rol oynadığı kaydedildi.