Kars’ta hakkında kesinleşmiş 4 yıl, 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma, hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma ve Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 4 yıl, 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, saklandığı yerde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA