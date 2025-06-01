Kars’ta hakkında kesinleşmiş 4 yıl, 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma, hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma ve Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 4 yıl, 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, saklandığı yerde yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA