Kars’ta rengarenk çiçek tarlası, adeta doğal bir sahneye dönüştü. Çiçeklerin arasında Kafkas oyunu görenleri mest etti.

Kentte arazilerde yetişen çiçeklerin canlı tonlarıyla kaplı bir doğal amfi, dansçılar için benzersiz bir fon oluşturdu. Sarı, pembe ve beyaz çiçeklerin Kafkas dansı ile harmanlandığı görüntüler Kars’ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Geleneksel figürler doğanın ritmiyle buluştu"

Kars’ta, çiçeklerin arasında büyük bir zarafetle Kafkas oynayan Nurhayat Çetiner, hafifçe savrulan zarif adım ve figürleriyle danslarını doğaya adapte etti. Doğanın eşsiz güzelliğinin etkilediğini ifade eden Nurhayat Çetiner, "Gerçekten etkileyici bir manzara, doğanın bu sade ve etkileyici güzelliği insanın içine ferahlatıyor" dedi.

Kars’ta yaz aylarında açan rengarenk çiçekler fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Renk cümbüşüne dönen dağa kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.