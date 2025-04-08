Karşıyaka’nın 32 yaşındaki deneyimli golcüsü İshak Kurt, şu ana kadar TFF 3. Lig 1. Grup’ta 12 gol atarak gol krallığı yarışında zirveye oynuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 27. hafta itibarıyla topladığı 57 puanla lider Bursaspor’un 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Şu ana kadar 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyete imza atan yeşil-kırmızılılar, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdürse de bu süreçte Bursaspor’un hata yapmasını bekleyecek. İzmir ekibi, en kötü ihtimalle ligi ikinci sırada bitirip play-off hattından bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Gol yollarında sezon başından bu yana etkili bir görüntü çizen ve yine Bursaspor’un arkasından 51 golle en skorer takım olan Karşıyaka’da dikkatleri ise forvet oyuncusu İshak Kurt çekiyor. Şu ana kadar ligde oynadığı 24 maçta 12 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, TFF 3. Lig 1. Grup’ta da Düzcespor’lu Berkay Ekici (12) ile zirveyi paylaşıyor. Özellikle son haftalarda yükselişe geçen İshak Kurt, son 12 maçında 9 gol kaydetmeyi başardı.

Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Adana 01 FK formasıyla ligde 22 gol atıp gol kralı olmuştu.