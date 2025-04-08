Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kütahya’da anlamlı bir satranç turnuvası gerçekleştirildi. Gençlerin zekâ, strateji ve sabırla buluştuğu turnuva, dostluk ve centilmenlik içerisinde tamamlandı.

Turnuvaya katılan öğrenciler, hem zihinsel becerilerini sergileme fırsatı buldu hem de polis teşkilatına olan saygı ve sevgilerini bir kez daha ortaya koydu. Etkinliğe; Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve Kütahya Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüsamettin Aydın da katıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir tarafından takdim edildi. Etkinlik, hem gençlerin gelişimine katkı sunması hem de emniyet teşkilatının toplumla olan güçlü bağını pekiştirmesi açısından büyük takdir topladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.