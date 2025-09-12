Kars’ta balıkçılığı desteklemek amacıyla göllere toplamda 500 bin yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde üretilen 500 bin yavru sazan, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

Balık taşıma kamyonuyla getirilen oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere konulan balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın’ın gözetiminde Arpaçay Baraj Gölüne kayıklarla bırakıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, "Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde biz her yıl hemen hemen ilimizde bulunan baraj göllerine buradaki canlı popülasyonu korumak amacıyla her yıl baraj göllerine ve doğal göllere yavru sazan balığı salımı gerçekleştiriyoruz. Bu sene de yine Bakanlığımızın gönderdiği 500 bin sazan balığı yavrusunu sınır noktasında bulunan Arpaçay Baraj gölü ile diğer göl ve göletlere salmak suretiyle buradaki canlılığı, balık popülasyonunu korumaya çalışıyoruz" dedi.

Kars’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Karakurt Baraj Gölü, Arpaçay Baraj Gölü, Aygır Gölü ve Çıldır Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakılırken, bu projenin, Kars’ın doğal kaynaklarını koruma ve geliştirme çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce göllere yavru sazan bırakma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.