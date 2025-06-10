Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’sıcak nokta’ faaliyeti kapsamında 127 şahıs ve 68 araç sorgulandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Tekeler Mahallesi’nde Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması tarafından umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarda şok ’sıcak nokta uygulaması’ gerçekleştirildi. Faaliyette; 5 umuma açık işletmenin kontrolü yapılırken, 68 araç ve 127 şahıs sorgulandı.