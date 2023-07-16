Aydın’da orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiren jandarma ekipleri, Söke’de vatandaşları orman yangınları ve çevre temizliği hakkında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı çevrenin korunması ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik denetim ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte Söke ilçesi Güllübahçe, Tuzburgazı mahallesi sakinlerine ve Eski Doğanbey Rum Köyü ziyaretçileri bilgilendirildi. Çevre, doğa konularında farkındalık oluşturması hedefiyle çevre temizliği ile sıfır atık konularında verilen eğitimlerde cam bir atığın orman yangınlarına sebep olarak nefessiz bırakacak bir güce dönüşebileceğine dair bilgilendirmeler yapılırken, "Her Şey Elimizde" ve "Camlar Can Yakmasın" mottosuyla ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ile ilgili broşür dağıtıldı. Aynı zamanda ormanlık alanlara girişlerin Valilik Kararıyla 31 Ekim 2023 tarihine kadar yasaklandığı ve çevrede bulunan baraj, gölet ve sulama kanallarının kullanım amacı dışında kullanılmasının tehlikeli ve yasak olduğu hatırlatıldı ve mahalle muhtarlıkları aracılığıyla mahallelere ait ses yayın sisteminden anons ettirilerek tüm mahalle halkına duyurulması sağlandı.