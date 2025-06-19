DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, karnenin öğrencilerin kimliği olmadığına vurgu yaparak; "Bizim için önemli olan güçlü yönlerinizi fark edip geliştirmeniz ve kendinizi tanımanızdır" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim döneminin tamamlanacak olması nedeniyle, yarın Denizli’deki okullarda karne sevinci yaşanacak. Kent genelinde bulunan 784 resmi ve özel eğitim kurumundaki 9 bin 773 sınıfta eğitim öğretim gören 192 bin 827 öğrenci ile 15 bin 461 öğretmen eğitim öğretim yılını tamamlayarak, yaz tatiline çıkacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erecek olması nedeniyle bir açıklama yayımlayan Dr. Emre Çalışkan, karne öğrencilere seslenerek; "Geleceğinize ışık tutan bir yılı daha başarı, azim ve çalışkanlıkla tamamladınız. Değerli varlığınız, başarılı çalışmalarınız, hayatımıza umut ve neşe katan güzelliklerinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yaptığınızdan ve sorumluluklarınızı elinizden geldiğince yerine getirdiğinizden eminim. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm öğrencilerimizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bir eğitimci ama en önemlisi bir baba olarak bilmenizi isterim ki aldığınız karneler sizin kimliğiniz değil. Sadece kendinizi geliştirmek, eksiklerinizi gidermek ve başarılarınızla gurur duymak için bir fırsattır. Eğitim- öğretim bunun için vardır. Bizim için önemli olan güçlü yönlerinizi fark edip geliştirmeniz ve kendinizi tanımanızdır. Unutmayın, kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emek ister, gayret ister, istikrarlı çalışma ister. Bu nedenle tatil süresince okulda öğrendiklerinizi zaman zaman tekrar ederek, kitaplarla dostluğunuzu pekiştirerek, yeni bilgi ve becerilerle gelişmeye devam ederek öğrenme yolculuğunuzu sürdürmeniz çok önemlidir. Bu konuda Denizli İl Milli Eğitim ailesi olarak biz her şart ve zamanda, kıymetli paydaşlarımız ailelerinizin desteğiyle yanınızdayız. Sizler, içinde bulunduğumuz coğrafyanın umudu güçlü Türkiye’mizin yarınları, Türkiye Yüzyılının bugünden geleceği aydınlatan güneşisiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı ve hedeflerine ulaşan bireyler olmanız bizler için çok önemli. Bu nedenle tatilde iyice dinlenin, sevdiklerinizle güzel vakitler geçirin, sizi mutlu eden ve geliştiren etkinliklere katılarak kendinizi geliştirmeye devam edin. Bizler, daha iyi bir dönem için çalışmaya devam ediyor ve sizlere kavuşacağımız, okullarımızın çiçek bahçesine döneceği günü dört gözle bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarına da özverili çalışmaları için teşekkür eden Çalışkan, "Sizler, ülkemizin yarınlarını inşa eden, evlatlarımızı bilgi ve sevgisine emanet ettiğimiz eğitimin kalbisiniz. Çocuklarımız için gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve hepinize şükranlarımı sunuyorum. Denizli’mizde imza attığımız her başarı ve proje sizler sayesinde hayata geçmiştir. Güzel Türkiye’mize, aziz milletimize sizlerin güçlü varlığıyla hizmet etmek büyük ayrıcalık. Denizli eğitim ailesinin bir üyesi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Fark oluşturan başarılara inanç ve çalışkanlığınızla adım atacağımız yeni eğitim-öğretim yılında buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı, huzurlu ve iyi tatiller diliyorum" dedi.

Velilerin eğitimin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Çalışkan, "Velilerimiz, biz eğitimcilerin en kıymetli yol arkadaşlarısınız. Destek ve varlığınız eğitim için çok değerli. Gözbebeği evlatlarınızı yetiştirirken bizlerle dayanışma içinde olduğunuz için çok teşekkür ederim. En az çocuklarımız kadar sizler de tatili hak ettiniz" diye konuştu.