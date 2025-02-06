Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş dünyasının dijital dönüşüme uyum sağlaması ve profesyonel iş ağlarını daha etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Kariyer Merkezi’nde gerçekleşen ’Profesyoneller İçin Etkili LinkedIn Kullanımı’ başlıklı özel eğitimde farklı sektörlerden iş dünyası temsilcileri ağırlandı.

Kariyer Merkezi, geniş kitlelere yönelik çözümler sunmanın yanı sıra, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri düzenleyerek, çalışanların ve iş arayanların yetkinliklerini artırmaya devam ediyor. Kurumlar arası iş birliği ve sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim modelleriyle, hem iş gücü piyasasının doğru yeteneklerle buluşmasını, hem de dijitalleşen iş dünyasına hızlı adaptasyonu sağlamayı hedefleyen Kariyer Merkezi son olarak ’Profesyoneller İçin Etkili LinkedIn Kullanımı’ başlıklı özel eğitim düzenledi. Katılımcılar, LinkedIn’in sunduğu araçları etkin bir şekilde kullanma, profesyonel ağlarını genişletme ve dijital dünyada kendilerini daha görünür kılma konularında uygulamalı bilgiler edindi. Eğitime katılan farklı sektörlerden temsilciler, dijital dönüşüm sürecinde LinkedIn’in insan kaynakları yönetimindeki kritik rolünü keşfederken, aynı zamanda sektörel bağlantılarını güçlendirme fırsatı da buldu.

"İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerimizi sürdüreceğiz"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, merkezin, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda LinkedIn ve dijitalleşme konulu eğitimlerini düzenli olarak gerçekleştirmeyi ve farklı mesleki pozisyonlara özel modüllerle zenginleştirmeyi planladığını ifade etti. Merkezin hem iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler üretmeye, hem de profesyonellerin dijital dünyada rekabet avantajı elde etmelerine destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Özada, "Eğitimlerle Mersin’in iş dünyasına liderlik eden bir merkez olma hedefiyle hareket eden Kariyer Merkezi, kurumsal katılımı artırmayı ve dijital dönüşüme uyum sürecini hızlandırmayı amaçlıyor" dedi.

Düzenlenen eğitimle ilgili de açıklama yapan Özada, "Dijital dönüşümün iş dünyasını her açıdan yeniden şekillendirdiği bu süreçte, profesyonellerin kendilerini ve kurumlarını dijital platformlarda doğru bir şekilde konumlandırmaları büyük önem taşıyor. LinkedIn, artık yalnızca bir iş ağı platformu değil, aynı zamanda kişisel ve kurumsal marka yönetimi için güçlü bir araç haline geldi. Bu eğitimle, katılımcılarımıza LinkedIn’i etkin bir şekilde kullanma ve dijital dünyada rekabet avantajı elde etme konusunda rehberlik etmeyi hedefledik. Kariyer Merkezi olarak, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerimizi sürdürecek ve dijitalleşen dünyada hem bireylerin, hem de kurumların gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.