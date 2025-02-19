Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satacağını bilgisini aldığı karı koca çifte yönelik operasyon yaptı. Olayda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddele ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede; S.G., eşi G.G. ve V.G. isimli şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Sultandağı ilçe merkezinde ve köylerinde satacakları yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine ekipler şüpheli şahısların ikametine baskın yapıp, arama yaptı. Yapılan aramada, 98 kullanımlık sentetik kannabinoid, (Bonzai), 0,51 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu, 5 bin 850 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ettiği açıklandı.