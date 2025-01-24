Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önerisi ile Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanan “Girne ile Kardeş Şehir İlanı” Girne’den Düzce’ye gelen heyetin de katılımıyla düzenlenen protokol imza töreni ile resmiyet kazandı. Protokol kapsamında iki şehir arasında tarım, turizm ve sanayi alanlarında ortak projeler üretilerek uygulanacak.

Başkan Faruk Özlü’nün geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı ‘Kardeş Şehir Projesi’ ve Belediye Meclisi’nde alınan karar sonrası ilk resmi adım atıldı. KKTC’nin Girne şehri ile Düzce’nin Kardeş Şehir ilan edilmesinin ardından Girne Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet Düzce’ye geldi. Belediye Meclisi’nde alınan karar kapsamında imzalanan protokol ile iki şehir arasında tarım, sanayi ve turizm alanları başta olmak üzere birçok konuda kalkınma sağlayarak konularda iş birliği yapılması planlanıyor.

Toplantıya Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü temsilen Meclis Başkan Vekili Ali Dilber, Belediye Başkan Yardımcıları, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkal, Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, konu ile ilgili kurum temsilcileri ile davetliler katıldı. İlgili tüm kurumların iş birliğinin temelini oluşturacak protokol metninde iki şehir arasında ortak kültür geliştirilmesi, yatırım ve çalışmaların incelenmesi, örneklendirilmesi ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Vali Selçuk Aslan; Girne ve Düzce arasında önemli iş birliklerine vesile olacak protokolün öneminden bahsederek “Bugün anlamlı bir vesile ile bir aradayız. Tabii Kıbrıs, Türkiye’den bakıldığında çok çok farklı. Biz Kıbrıs’ı yavru vatan diye adlandırırız. Yavru Vatan’ın Türkiye’ye bakan yüzü, ilk baktığımızda Girne’yi görürüz. Girne ile bir Kardeş Şehir protokolü imzalanması çok anlamlı. Bu taraflardan birinin Düzce olması bizim için çok mutluluk verici. Düzce Belediye’mizin ondan fazla kardeş şehri var. Son meclis kararında Girne’nin yanında mazlum coğrafya Suriye’den Halep ve Şam kardeş şehir ilan edildi. İnşallah gerek Düzce’nin tecrübesi gerek onların tecrübesi ortak işbirliği alanlarında birlikte faaliyette bulunmayı Allah bizlere nasip etsin. Tecrübelerimiz iki tarafta da karşılıklı vefanın, huzurun, güvenin ve halka sunulan hizmetlerin kalitesinin artmasına vesile olsun inşallah. Kardeş Şehir iş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkal da özellikle turizm yatırımlarında ortak çalışma yapılacağını belirterek; “Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Girne Belediyesi olarak KKTC’nin bize göre en güzel kentiyiz. Burada 6 tane meclis üyemiz var. Bu protokol ile turizm, sanayi ve tarım alanında iş birliği hedefliyoruz. Umarım hem şehirler hem de vatandaşlarımız görecektir. En yakın zamanda iş birliği çalışmaları çerçevesinde sizleri de Kıbrıs’ta ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bu yakın ilgi ve alaka için tüm Düzce halkına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Protokol ile kardeşliği perçinledik

Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Arb. Av. Ali Dilber de yaptığı açıklamada turizm başta olmak üzere sanayi ve tarımda önemli iş birlikleri oluşacağına inandığını belirterek protokol sayesinde kardeş şehir kararının güçlendiğini ifade etti.

Girne heyeti hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Düzce’nin doğal güzelliklerini ve turistik tesislerini keşfetmek üzere harekete geçti.