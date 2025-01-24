Ağrı’nın Diyadin ilçesinde aç kalan kurt ilçe merkezine kadar inerek bir köpeği parçalayarak yedi.

Edinilen bilgiye göre; ilçedeki yoğun kar yağışı ve soğuklarla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, şehir merkezine kadar indi. Murat Kanyonuna kadar inen aç kurt köpeğe saldırdı. Köpeği tamamen parçalayan aç kurt geriye bir tasma bıraktı.

Dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsünün yerleşim alanlarına inerek yiyecek aradığını belirten mahalle sakinleri, bu durumdan oldukça endişeli olduklarını söylediler. Mahalle sakinleri, kurtların aç kalmalarından dolayı şehre kadar geldiklerini ifade ederek gece saatlerinde dışarı çıkmaktan korktuklarını söylediler.