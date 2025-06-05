Ağrı Veteriner Hekimler Odası Başkanı Osman Aldoğan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurbanlık hayvan alımı ve kesimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Aldoğan, hayvanların sağlık durumları, belgeleri ve kesim koşullarına dikkat edilmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Aldoğan, "Büyükbaş hayvanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpesi, pasaport ve Veteriner Hekim tarafından düzenlenmiş sevk raporu bulunmalıdır. Bu belgeler hayvanın sağlıklı olduğunu, bulaşıcı hastalıklardan ari olduğunu ve gerekli aşılarının yapıldığını gösterir. Küçükbaş hayvanlar için de aynı şekilde kulak küpesi, pasaport ve sevk raporu aranmalıdır" dedi.

Kurbanlık alırken yaş tayininin ve hayvanın kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığının uzman kişilerce kontrol edilmesinin gerektiğini vurgulayan Aldoğan, vatandaşları bilinçli hareket etmeye çağırdı. Aldoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "TARIMCEBİMDE" mobil uygulaması sayesinde vatandaşların hayvanların kulak küpe numarası ile birçok bilgiye ulaşabileceğini belirtti.

Kurban kesiminin, belediyelerin izin verdiği alanlarda veya Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onaylı kesimhanelerde yapılması gerektiğine dikkat çeken Aldoğan, "Kesim işlemleri hijyenik ortamlarda, hayvan refahı gözetilerek ve ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kesim sırasında ya da sonrasında ette veya organlarda herhangi bir şüpheli durum fark edilirse, mutlaka alandaki görevli veteriner hekime bilgi verilmeli, gerekirse tutanak tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Aldoğan açıklamasında, "Veteriner Hekimler Odası olarak, Yönetim Kurulumuz adına tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederiz" sözleriyle bayram mesajını da iletti.

Aldoğan, insanlarda görülen hastalıkların %60’ının hayvan kökenli olduğuna, gıda kaynaklı risklerin ise %90’ının hayvansal ürünlerden kaynaklandığına dikkat çekerek, sağlıklı kurbanlık hayvan tüketiminin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.