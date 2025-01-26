Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda koruma altında olan kardelenler kar yokken 1 ay erken çiçek açtı. Koparmanın cezası ise yüzde 43.93 yeniden değerleme oranına göre zamlanarak 557 bin 212 TL’ye çıktı.

Henüz sert soğukların yaşamadığı kış ayında Sarıgöl ilçesinde meyve ağaçlarının çiçek açmasının ardından Spil Dağı Milli Parkı zirvesinde de baharın müjdecisi olarak bilinen Kardelenler çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı`nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; ilk cemrenin havaya düşmesine en az 1 ay varken çiçek açtı. Eksinin altındaki hava sıcaklığı ile birlikte güneşe aldanan kardelenler geçen yıl da kar olmadan açmıştı.

Koparmanın cezası 557 bin 212 lira

Spil Dağı Milli Parkı`nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 387 bin 142 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 43.93 oranında yapılan artışla 557 bin 212 liraya yükseltildi. 2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315`e, 2023 yılında ise 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltilmişti.