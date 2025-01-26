Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren il genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada da mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde gün içinde 17 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu bir havanın hakim olacağı Aydın’da en düşük hava sıcaklığı da 27 Ocak Pazartesi günü 17 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 26 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 17 derece olacak. 27 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 17 derece olacak. 28 Ocak Salı günü hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 18 derece olacak. 29 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 18 derece olacak. 30 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 18 derece olacak.

30 Ocak Perşembe gününe kadar parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu bir havanın hakim olacağı Aydın’da 30 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.