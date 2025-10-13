18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kırıkkale’de düzenlenen ödül töreninde Kardelen Televizyonu’nun sevilen programı Spor Aktif de ödül aldı.

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü iş birliği ile "Anadolu spor ödülleri" töreni düzenlendi. Spor, medya, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, çeşitli kategorilerde yılın başarılı isimleri ödüllendirildi.

Kardelen Televizyonun sevilen programın spor aktif de yılın futbol programları kategorisinde ödüle layık görüldü.

Program sunucuları Nazım Saraçoğlu ve Prof. Dr. Erdinç Şıktar, "Bayram Ali Sivaz" programı ile ödül aldı.

Yılın spor programları kategorisinde ise trt’ye iki ödül birden verildi. Yılın kadın spor spikeri TRT sunucusu Zerrin Yazar olurken yılın erkek spor spikeri Mehmet Ali Genç oldu. Yılın Federasyon Başkanı ise Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül seçildi.