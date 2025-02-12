Sakarya’nın Hendek ilçesinin karla kaplanan yüksek kesimlerinde anne ve oğlu, yaptıkları kardan kadına yöresel kıyafetler giydirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışının ardından Sakarya’nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Bu çerçevede Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi’nde yaşayan Ayten Akgün ve oğlu, yaptıkları kardan kadına Trabzon Ağasar yöresine ait kıyafetler giydirerek beyaz örtünün tadını çıkardı. Oğluyla birlikte kardan kadın yapan Ayten Akgün, "Bu bizim kardan kızımız. Fikir oğlumdan çıktı ve bu kadar olacağını ben tahmin etmedim. Kıyafetlerin bir bölümünü tasarlayarak giydirdik ve ortaya böyle bir şey çıktı" dedi.