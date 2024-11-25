Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 21 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan’dan Batman’a spor müsabakasına gitmekte olan 16 öğrenci ve 3 görevli personelin bulunduğu araç, Tunceli’deki yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları çalışmayla 16 öğrenci ve 3 personeli yurt ile misafirhaneye yerleştirdi.

Öte yandan Tunceli merkeze bağlı Sütlüce köyü Kemer mezrasında kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 vatandaş için de AFAD ekipleri yönlendirildi.

Mezraya giden ekipler, mahsur kalan 2 vatandaşı bulundukları yerden alarak güvenli şekilde merkeze ulaştırdı.