Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, kış ayları boyunca ilçe genelinde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, muhtemel kar yağışı sonrasında özellikle ulaşımda aksama olmaması ve hizmetlerin vatandaşa ulaşması noktasında sorun çıkmaması adına 7 gün 24 saat sahada bulunuyor.

Havaların iyice soğumasıyla birlikte Karatay Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamlarının sekteye uğramaması için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşın rahat ve sorunsuz bir kış geçirmesi için kar çalışmalarına yönelik gerekli bütün tedbirlerini aldı ve hazırlıklarını tamamladı.

"Sorunsuz, güvenli ve huzurlu bir kış için 7 gün 24 saat sahadayız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde olduğu gibi merkeze uzak tüm mahallelerde muhtemel yoğun kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğu kaydederek, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bütün ekiplerinin konuşlandırıldığını ifade etti. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak, kış mevsiminde vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat olacak şekilde göreve hazır. Karatay Belediyesi olarak her yıl artan tecrübe, iş ve araç gücümüzle hemşerilerimize kar çalışmalarımızda modern bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerimiz, kış boyunca özverili bir şekilde sahada olacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede karşılanması için yapılması gereken müdahaleler yapılacak. Hemşehrilerimizden de kış aylarında araçlarını daha dikkatli kullanmalarını, kar lastikleri veya zincir gibi tedbirlerle yola çıkmamalarını rica ediyoruz. Karatay’da aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan güzel bir kış mevsimi geçireceğiz inşallah” dedi.

"178 personel 68 araçla gerekli tedbirler alındı"

Karatay genelinde kar çalışmaları için tüm araç ve ekipmanlarının gerekli bakımlarının da yapılarak hazır hale getirildiğini belirten Başkan Kılca, “8 adet greyder, 8 adet loder, 7 adet beko loder, 5 adet mini loder, 1 adet mini kazıcı yükleyici, 2 adet solüsyon aracı, 4 adet kar kürüme, tuz ve solüsyon aracı, 15 adet kar kürüme aracı, 18 adet kamyon olmak üzere toplam 68 adet araç ve 43 işçi toplam 178 personel ve 80 ton solüsyon, 300 ton tuz stokumuz bulunuyor. Trafiğin oldukça yoğun olduğu şehir içi ana arterler başta olmak üzere bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yolların sürekli açık bulundurulması için tüm ekibimizle birlikte tüm gayretimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ekiplere direk ulaşabiliyor

Kılca ayrıca, merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de vatandaşların mağdur olmamaları adına aynı hassasiyeti göstereceklerinin altını çizdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı olarak çalışacak ekiplerin meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceğini ifade ederek, vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 0 332 350 13 13 nolu hattın yanı sıra 0 532 323 40 30 nolu Whatsapp hattından ilgili birimlere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.