Düzce Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘Haydi Karına Koş’ isimli oyun ile muhteşem bir giriş yaptığı yeni döneminde ‘Karanlıkta Komedi’ isimli yeni oyununun prömiyerini de gerçekleştirerek tiyatro severlerin takdirlerini bir kez daha topladı.

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatroları, geçtiğimi hafta prömiyerini gerçekleştirdiği ‘Haydi Karına Koş’ oyununun ardından bir diğer komedi oyunu ‘Karanlıkta Komedi’ ile Düzceli sanatseverlerin karşısına çıktı.

Peter Shaffer’in yazdığı, Yıldız Serpen’in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Necmettin Görgün yaparken, tek perde halinde gösterimi gerçekleştirilen, ışıkların sönmesi ile birlikte karanlıkta el yordamı ile dolanan karakterler arasında geçen modern komedi tarzındaki oyun ilgi ile izlendi. Oyun Düzceli tiyatro severlere keyifli bir akşam yaşattı.

Oyunun bitimiyle birlikte sahneye çıkan yönetmen Necmettin Görgün, Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ikinci oyunu olan ‘Karanlıkta Komedi’yi izlemeye gelenlere teşekkür ederek, oyunun her Salı günü ücretsiz olarak sahneleneceğini söyledi.