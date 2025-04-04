Sakarya Büyükşehir’in Akyazı’ya değer katacak Karacasu Deresi Rekreasyon Projesi’nde üst yapı çalışmaları hızlandı. Altyapısı tamamlanan, kazı ve dolgu işlemleri biten projede ekipler asfalt öncesi pmt serimi gerçekleştiriyor. Karacasu, çalışma bittiğinde yaya ve bisiklet yolları, modern aydınlatmalarıyla, sosyal alanlarıyla Akyazılıların ailece vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanına dönüşecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, yeni caddeler, yeni köprüler ve yaşam alanları için dur durak bilmeden çalışıyor.

Akyazı’da çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, ilçe ulaşımına büyük katkı sağlayacak Karacasu Deresi Rekreasyon Projesi’nde üst yapı çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Asfalt öncesi çalışmalar tamamlanıyor

Akyazı için büyük önem arz eden arter ilk olarak SASKİ marifetiyle uzun yıllar sorunsuz çalışacak altyapıyla buluşturuldu.

Altyapısı tamamlanan bin 250 metrelik güzergahta ekipler üst yapı çalışmalarını ise mesai gözetmeksizin devam ediyor. Kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığı güzergahta kaldırım imalatlarının sonuna gelinirken ekipler asfalt öncesi PMTserimini de gerçekleştiriyor.

Akyazı’ya değer katacak

Çalışmaların tamamlandığında yenilenen altyapı ve üst yapısıyla Akyazı’ya değer katacak proje içerisinde ayrıca yaya ve bisiklet yolları da yer alacak.

Sosyal alanların bölge halkı tarafında gece ve gündüz kullanabileceği, modern aydınlatma sistemi de inşa edilecek.İlçe merkezinin ulaşımına katkı sunacak alternatif güzergâh aynı zamanda Akyazılıların ailece vakit geçirip spor yapabileceği sosyal alanlara da sahip olacak.