Aydın’ın Karacasu ilçesinde 3 ayrı ekibe ayrılan belediye ekipleri, sinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karacasu Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle artan sinek ve haşere sorununa karşı mücadelesini sürdürüyor. İlçe genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmaları başlatan belediye ekipleri, üç ayrı gruba ayrılarak görev dağılımı yaptı. Karacasu Belediye’sinin ilaçlama çalışmaları programlı şekilde sürdürülürken, ekipler, sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele için mahalle mahalle sahada görev alıyor.

Karacasu’nun sinek timi olarak anılan ve 3 ayrı gruba ayrılan ekiplerden, birinci ekip Bingeç, Nargedik, Tepecik, Tekeliler, Yaykın, Yolatlı ve Yolüstü mahallelerinde çalışıyor. İkinci ekip, Alemler, Bereketli, Dereköy ve Güzelköy’de ilaçlama faaliyetlerini yürütüyor. Üçüncü ekip ise Kahvederesi ve Yazır mahallelerinde görev alıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Karacasu Belediyesi de vatandaşların yaz mevsimini daha konforlu geçirebilmesi için çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.