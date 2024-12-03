Aydın’ın Karacasu ilçesinde açılan stantla emniyet ve sosyal hizmetler merkezi müdürlüğü ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Emniyet Amirliği ve Kuyucak Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikte aile içi şiddet, kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES gibi önemli konulara dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında açılan stantta, vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele yolları ve kadın hakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Broşür dağıtımıyla desteklenen etkinlikte, aynı zamanda KADES uygulamasının nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi. Katılımcılar, bu tür önemli konularda bilinçlenerek, şiddet mağdurlarına destek olabilecek kaynaklar hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.