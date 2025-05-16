Karacasu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik ve ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kırsal ve yeşil alanlarda temizlik faaliyetlerine hız veren Karacasu Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz ortamlarda vakit geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan bölgelerde kapsamlı bir temizlik ve ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde ot biçme ve temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Karacasu için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın sağlığı ve çevre düzeni için tüm mahallelerimizde temizlik faaliyetlerimiz titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.