Samsun’da rampa aşağı geri geri kaçan lüks cipin istinat duvarından düşerek asılı kaldığı kazada 2 kadın yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 55 AK 107 plakalı Range Rover marka cip rampa aşağı geri geri kaçarak yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü ve duvardı asılı kaldı.
Kazada, araçta bulunan sürücü E.A. ve annesi M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA