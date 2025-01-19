TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti.

Karacabey Belediyespor, Sivasspor’dan kaleci Hüseyin Arslan ve Karaköprü Belediyespor’dan sol bek Bedirhan Çetin’i kadrosuna dahil etti. Hüseyin Arslan ile 2,5 yıl, Bedirhan Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fethiyespor altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci Hüseyin Arslan, Gölcükspor, Karacabey Belediyespor ve Sivasspor formlarını giydi.

Hatayspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek Bedirhan Çetin, Hatayspor, Konyaspor, 1922 Konyaspor, Amasyaspor ve Karaköprü Belediyespor formalarını giydi. Çetin, bu sezon Karaköprü Belediyespor formasıyla 2 maça çıktı.