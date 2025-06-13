Karabük Belediyesi tarafından yaz aylarında artan su tüketimi ve hava sıcaklıkları nedeniyle içme suyu şebekesinden bahçe sulaması yapılmasının yasaklandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, içme suyunun şehir hayatının en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirtti. Yaz aylarında artan kullanım talebi ve iklimsel değişiklikler nedeniyle su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluştuğunu ifade eden Çetinkaya, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan beklentimiz, suyu bilinçli ve sorumlu şekilde kullanmalarıdır. Şehir şebekesinden bahçe sulamak, hortumla sulama yapmak, araç yıkamak gibi uygulamalara ikinci bir duyuruya kadar kesinlikle izin verilmeyecektir. Amacımız, bugünümüzü korumakla birlikte yarının Karabük’ünü de güvence altına almaktır. Su gibi hayati bir konuda hep birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundayız" dedi.

Karabük Belediyesi, uygulamaya aykırı tespit edilen durumlarda Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacağını hatırlatarak, tüm vatandaşları su tasarrufu ve kamu kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda duyarlılığa davet etti.