Karabük Kalkınma ve Dayanışma Derneği (KAR-DER) tarafından düzenlenen ve Karabük Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen 7. Aladağ Şenlikleri, Aladağ Mesire Alanı’nda gerçekleşti.

Etkinliğe; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük AK Parti Milletvekilleri Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, KAR-DER Başkanı Murat Gül, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlik, Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER)’nin düzenlediği bisiklet ve Müzekent Motosiklet Kulübü’nün düzenlediği motokross yarışları başlarken Karabük’ün tarihi fotoğraflarının açık artırma ile satışı, protokol konuşmaları ve motokross ile bisiklet yarışlarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

Ankaralı Yasemin sürpriz sanatçı olarak sahne alırken vatandaşlar yöresel oyunları oynayarak eğlendi. Çocuklar için oyun alanları yer alan etkinlikle ücretsiz yemek ikramında bulunuldu. Protokol üyelerinden oluşan iki takım canlı langırt oynadı. Karabük Üniversitesi’nde de faaliyet gösteren Beşince Perde Grubu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara TRT Müzik sanatçıları sahne aldı. Her yaştan vatandaşın müzik zevkine göre konser gerçekleşirken vatandaşlar bir yandan Aladağ Mesire Alanı’nda pikniklerini yaptı.