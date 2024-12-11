Karabük Üniversitesi erkek ve kadın voleybol takımları, Türkiye Üniversite Federasyonu tarafından Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Lig Grup Müsabakalarındaki ilk müsabakalarını galibiyetle tamamladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi temsilcisi ile karşı karşıya gelen Karabük Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, rahat bir şekilde oynadığı setleri 3-0 kazanarak haftayı kayıpsız geçti.

Karabük Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ise mücadeleci bir oyun ortaya koyduğu ilk maçında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini 3-1 mağlup ederek 2 puanın sahibi oldu. Hem hücumda hem de savunmada başarılı bir performans sergileyen takım, seyircilerin beğenisini topladı.