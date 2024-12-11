Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, ÜNİDES bünyesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programı bünyesinde desteklenen proje çerçevesinde Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileri TİKA’yı ziyaret etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Asker, proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Mehmet Akay, KBÜ Merkez Kampüsü Genç Ofis Sorumlusu Elif Aslan ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Batuhan Atalı’nın katılımıyla 37 öğrencinin yer aldığı teknik incelemede, TİKA yetkililerinden önemli bilgiler alındı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, kurumun samimi ve şeffaf bir yaklaşımla, karşılık beklemeksizin ülkelerin önceliklerini dikkate alarak insan odaklı çalışmalar yürüttüğünü ve Türk tipi kalkınma iş birliği modelinin uluslararası alandaki etkilerini detaylı şekilde paylaştı.