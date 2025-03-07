Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) TÜBİTAK destekli projeyle geliştirilen magnezyum alaşımlarının hem yakıt tasarruf sağlaması hem de sektördeki çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunması bekleniyor.

KBÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ali Güngör ve doktora öğrencisi Yousef Mustafa Salem Fhail Boom, TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılmak üzere hafif ve yüksek dayanımlı magnezyum alaşımlarını geliştirdi. Bu projeyle, hem yakıt tasarrufu sağlanması hem de sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle hafif malzemelere yönelik arayışların arttığını vurgulayan Prof. Dr. Ali Güngör, "Enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Biz de ‘Yakıt tasarrufu konusunda ne yapabiliriz?’ sorusuna çözüm arayarak hafif metaller üzerinde çalıştık" dedi. Magnezyumun bilinen en hafif metallerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Güngör, bu özelliğin kara ve hava taşıtlarında önemli avantajlar sağladığını ifade etti. "Magnezyum, alüminyuma kıyasla yüzde 36, demire kıyasla yüzde 78 daha hafiftir. Bu da çeşitli araçlarda önemli yakıt tasarrufu sağlamaktır" diyen Güngör, magnezyumun dayanımının ve korozyon direncinin düşük olması ve şekillendirilebilme zorlukları nedeniyle endüstriyel kullanımının sınırlı olduğuna dikkat çekerek bu dezavantajları gidermek için magnezyuma çeşitli elementler eklediklerini dile getirdi. Güngör, magnezyum alaşımlarının otomotiv sektöründe direksiyon simidi, iç kapı iskeleti, koltuk iskeleti, şanzıman kutusu gibi birçok parçanın üretiminde kullanıldığını söyledi. Magnezyumun otomobil sacı olarak kullanılması için 6000 serisi denilen alüminyum alaşımlarının akma dayanımına eşit olması gerektiğini anlatan Güngör, "Biz bu çalışmalarda düşük oranlarda alüminyum, çinko, kalsiyum ve manganez içeren magnezyum alaşımlarını döküm yöntemiyle ürettik. Ardından uyguladığımız ısılı işlem ve sıcak haddeleme tekniklerini kullanarak, akma dayanımı 155 megapaskal, çekme dayanımı 240 megapaskal olan ve düzlem şekillendirilebilirlik özelliğine sahip magnezyum alaşımlarını üretmeyi başardık" diye konuştu. Elde edilen sonuçların, daha yüksek performanslı magnezyum alaşımlarının üretilebileceğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Güngör, bir sonraki aşamada üretim süreçlerini daha da geliştirerek patent başvurusunda bulunacaklarını aktardı.