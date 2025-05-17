Bursa’da Turhan Tayan Anadolu Lisesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Açılışı, eski Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan ve Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal tarafından gerçekleştirilen fuara, şube müdürleri, çevre okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarda 18 farklı proje, öğrenciler ve danışman öğretmenler eşliğinde ziyaretçilere tanıtıldı. Katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel süreçlere katkı sunarak hazırladığı çalışmalar, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Turhan Tayan Anadolu Lisesi, bilimsel farkındalık oluşturan bu tür etkinliklerle öğrencilerin araştırma ve üretme becerilerini desteklemeye devam ediyor.