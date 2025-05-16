Türk savunma sanayiinin mühendislik gücü Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM), muharebe sahasında yeni bir güç olacak KarguFPV Kamikaze Dron’u ilk kez sahaya çıkardı. Türkiye’nin yerli FPV (birinci şahıs görüşü) kamikaze dronu, ilk test atışında hedefini başarıyla vurdu.

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda milli ve modern sistemler geliştiren STM, modern harp sahasında kullanımı giderek artan FPV dron alanında yerli bir çözüme imza attı. KARGU, BOYGA, TOGAN gibi taktik mini insansız hava aracı sistemleri üreten STM, bir süredir üzerinde çalıştığı ‘KarguFPV Dronu’nu ilk kez sahaya sürdü. Tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonunun ardından sahaya çıkan KarguFPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu.

"Otonom kabiliyetlerimizi FPV dronlara katıyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin sahada kendini kanıtlamış mini insansız hava aracı sistemleri ile güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırdığını belirterek, "Şimdi ise FPV kamikaze dron ailemiz ile savaş sahasında milli ve yenilikçi bir çözüm sunuyoruz. Operasyonel ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz ailemizin ilk üyesini, ileri seviye askeri güvenlikli tapa ve elektronik harpten etkilenmeden operasyon imkânı ile donattık. STM’nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme ve hassas vuruş yeteneklerini FPV’ye katıyoruz. Muadillerinden farklı olarak ortaya koyduğumuz ürün, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş yapabiliyor. Yüksek otonomi ve bilgisayarlı görüş kabiliyetlerimizi FPV Dron ailemizin gelecek üyelerine ekleyecek ve yenilikçi FPV ürünleri ortaya koyacağız" diye konuştu.

İleri seviye güvenlik, otonomi ile hassas vuruş

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV Kamikaze Dron, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek üzerindeki anti-personel mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor. KarguFPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor. İleri seviye askeri güvenlikli tapa ve bütünleşik gece gündüz kamera ile donatılan KarguFPV, karıştırma/köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabiliyor. Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek tam isabetli vuruş sağlıyor.

Teknik özellikler

Görev menzili 10 kilometre olan dronun havada kalış süresi kamikaze modunda 20 dakikadan fazla, gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan) ise 44 dakika. Görev irtifası 500 metre olan KarguFPV, maksimum 5 bin 500 metre irtifaya ulaşıyor. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen dronun bin 300 gram anti personel (820 adet parçacıklı bilye) harp başlığı bulunuyor. Eksi 20 ve 60 derece arasındaki sıcaklıklarda uçuş yapabilen dronun mühimmatlı platform kalkış ağırlığı ise 3 bin 650 gram olarak belirlendi.

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ile gündeme gelen FPV dronlar, operatörün bir gözlük veya ekran aracılığıyla dronun kamerasından gerçek zamanlı görüntü alarak uçurduğu ve hedefe doğrudan yönlendirilerek hassas vuruş yapabilen, düşük maliyetli ve etkili bir saldırı aracı olarak ön plana çıkıyor.