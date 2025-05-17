Eskişehir’de yaşayan Fatih Erdoğan, filmden etkilenip 13 ayda 900 Bin TL’ye kendi elleriyle yaptığı arazi aracı ile engebeli arazilerin tozunu attırıyor. Mor renkteki araca bakan bir daha bakarken, temiz işçilikten dolayı Erdoğan’ın elleriyle yaptığına inanamıyor.

Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti. Arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenen Erdoğan, bir araba yapma fikrine kapıldı. Çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı. 13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.

13 ayda 900 bin TL masrafla aracını yaptı

Aracını mora boyayan ve Kaynağından koltuğuna kadar bütün aksamları eliyle yapan Fatih Erdoğan, arazide denem sürüşleri yaptı. 13 ayın sonunda toplamda yaklaşık 900 bin TL harcayan Erdoğan’ın aracını görenler el yapımı olduğuna inanmayıp nereden aldığını soruyor. Römorkla taşıdığı aracını sadece trafiğe kapalı arazilerde kullanan Fatih Erdoğan, kendine satması yönünde gelen teklifleri reddettiğini belirtti. 2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracını adeta gözünden kıskanıyor.

"Bu aracı bir filmden esinlenerek yaptık"

Aracın yapım aşamasını anlatan Fatih Erdoğan, "Bu aracı bir filmden esinlenerek yaptık. Daha önce arkadaşlarım yapmaya çalışmış, ama yeterli tecrübeleri olmadığı için bana teklif ettiler, "Yapar mısın?" diye. Ben de boş zamanlarımda yaparım dedim. Toplamda 13 ayda bitti araç. Her parçası tek tek elle şekillendirildi, düzeltildi, kaynaklandı. Oturakları bile kendimiz yaptık. Hiçbir şeye para vermedik, tamamen el işçiliği. 3 bin 500 motor kullanıldı. Güç konusunda bir sıkıntısı yok. Biraz da keyif için yaptık bunu. Dedik ki, ‘değişiklik olsun, Türkiye’de olmayan bir şey yapalım’. Görenler hayret içerisinde kalıyor. Bazen Antalya, İstanbul’a gidiyoruz. İnsanlar bakıyor, böyle değişik bir şey hiç görmedikleri için hayranlıkla izliyorlar. Ortalama 800-900 bin liraya mal oldu, çünkü çok uğraştırdı. 13 ay boyunca başka hiçbir şeye bakmadan bununla uğraşmak zorunda kaldık. Tek tük alıcı çıkıyor. Kendimde o cesareti göremiyorum tekrar yapmaya, çünkü çok sabır isteyen bir iş. Eğer satarsam tekrar yapabilir miyim diye düşünüyorum" dedi.

"Tam net olarak 2 milyon lira teklif aldım"

Sanayideki ustaların kendisinin yaptığına inanamadığını belirten Erdoğan şöyle devam etti;

"Tüm araçlar genelde arazi aracı olarak geçiyor. Dağda, bayırda, öyle yerlerde kullanabiliyorsun. Şehir içine giderken de römorku var, römorka taktığın zaman hiçbir sorun olmuyor. Tam net olarak 2 milyon lira teklif aldım. Biz arabasıyla beraber 3 milyon istemiştik. Anlaşamadık, "Kalsın, önemli değil," dedik. Tabii insan istediği zaman her şeyi yapar. Bahaneler bence çok gereksiz, bahane uydurmak anlamsız geliyor. İstersen yapabilirsin. Ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Ustalar haliyle sessiz kalıyor. "Vardır öyle sök-tak, lego gibi," diyorlar, ama dedim, "Öyle bir şey yok, gidin bakın." Bakıyorlar, sadece sessiz kalıyorlar, bir şey diyemiyorlar."