Eskişehir’de 50 yıllık tarakçı Ekrem Şentorun, asırlardır süren mesleği yaşatmaya devam ediyor.

Yün ve pamuğu değerlendirerek yorgan, yatak, yastık gibi ürünler üreten Şentorun, bu malzemelerin sağlıklı olduğunu, vücut ısısını koruduğunu ve elyafa göre daha faydalı olduğunu belirtiyor.

"Pamuktan yapılan battaniyeler son derece sağlıklıdır"

Yaklaşık 50 yıldır bu tarakçılık mesleğini devam ettirdiğini söyleyen Ekrem Şentorun, "Tarakçılık mesleğinde, insanlar ellerindeki yün ve pamuğu getiriyor, biz de bunları değerlendiriyoruz. Yorgan, yatak ve yastık üreterek kendi geçimimizi sağlıyoruz. Hala bu mesleğe talep var; çünkü bilinçli ve geleceği düşünen insanlar bizi tercih ediyor. Yün ve pamuğun değeri, elyafa kıyasla çok farklı. Pamuktan yapılan battaniyeler oldukça sağlıklıdır; vücudun ısısını korur, ısı kaybını önler. Elyaf ürünler ise soğuk yapıda olduğu için ısıyı tutmaz ve hatta soğukluğu artırabilir. Bu durum, zamanla sağlık sorunlarına yol açabilir. İlk başta fark edilmese de uzun vadede elyafın zararları ortaya çıkıyor" dedi.