Karabük Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen ’Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri’ projesi çerçevesinde seçilen dört pilot il arasında yer alarak dijitalleşme ve teknoloji alanında öncü bir adım attı.

Proje çerçevesinde kurulan Dijital Gençlik Merkezleri’nin (DİGEM) açılışı Ankara’da yapıldı. Açılışa Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ersin Özmen katıldı. Açılışta Karabük Bilim Merkezi’nden canlı bağlantı yapıldı. Dijital Gençlik Merkezleri, gençlerin robotik kodlama, teknoloji, dijital pazarlama ve e-dönüşüm gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Karabük Belediyesi, bu projeyle gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunarken kentin teknoloji temelli kalkınmasına da öncülük etmeye devam ediyor.

Karabük Belediyesi dijitalleşme ve geleceğin mesleklerine yönelik projelere desteklerini sürdürerek gençlerin daha güçlü bir geleceğe adım atmasını hedefliyor.