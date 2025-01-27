Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir görüşme yaptığı Anderson Talisca transferinde sona geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

30 yaşındaki hücum oyuncusu bugün İstanbul’da olacak.